Тарас Качка, радник МЗС України, стратегічний радник Фонду "Відродження", в ефірі "Подробиць тижня" на телеканалі "Інтер" відповів на низку актуальних питань, зоктрема, чи можна домогтися деескалації навколо Азовського моря без істотної участі США?

Ведучий: "Ваш прогноз - чи буде взагалі США брати участь у вирішенні цієї проблеми? Або одразу треба розраховувати лише на допомогу від європейських лідерів?"

Тарас Качка: "США однозначно будуть брати участь в врегулюванні цієї проблеми, в принципі почуті заяви, які вже зробили Сполучені Штати Америки в Раді Безпеки ООН і заяви, які були від Держдепу і, з рештою, рішення Трампа скасувати зустріч з Путіним прямо і публічно пов'язано з тим, що Росія не відпускає наших військовополонених є чітким сигналом того, що Сполучені Штати Америки будуть дуже чітко захищати Україну, зрозуміло питання лише в інтенсивності. Слід також сказати, що це, хоч і було заплановано давно, візит до України командувача 6-го флоту Сполучених Штатів Америки, який розташований в Середземномор'ї і, власне, пересувається в Чорному морі теж, який відбувся на цьому тижні - це свідчення того, що, власне, Військово-морькі сили Сполучених Штатів Америки теж уважно стежать і досить серйозно залучені в пошук розв'язання цієї проблеми."