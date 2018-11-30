США будуть чітко захищати Україну - Тарас Качка [ Редактировать ]
Тарас Качка, радник МЗС України, стратегічний радник Фонду "Відродження", в ефірі "Подробиць тижня" на телеканалі "Інтер" відповів на низку актуальних питань, зоктрема, чи можна домогтися деескалації навколо Азовського моря без істотної участі США?
Ведучий: "Ваш прогноз - чи буде взагалі США брати участь у вирішенні цієї проблеми? Або одразу треба розраховувати лише на допомогу від європейських лідерів?"
Тарас Качка: "США однозначно будуть брати участь в врегулюванні цієї проблеми, в принципі почуті заяви, які вже зробили Сполучені Штати Америки в Раді Безпеки ООН і заяви, які були від Держдепу і, з рештою, рішення Трампа скасувати зустріч з Путіним прямо і публічно пов'язано з тим, що Росія не відпускає наших військовополонених є чітким сигналом того, що Сполучені Штати Америки будуть дуже чітко захищати Україну, зрозуміло питання лише в інтенсивності. Слід також сказати, що це, хоч і було заплановано давно, візит до України командувача 6-го флоту Сполучених Штатів Америки, який розташований в Середземномор'ї і, власне, пересувається в Чорному морі теж, який відбувся на цьому тижні - це свідчення того, що, власне, Військово-морькі сили Сполучених Штатів Америки теж уважно стежать і досить серйозно залучені в пошук розв'язання цієї проблеми."
по теме
Атака в Азовском море: страны G7 выдвинули требование России
Страны "Большой семерки" потребовали освободить захваченные украинские корабли и моряков
МЗС працює заради допомоги українським морякам - Павло Клімкін
Павло Клімкін відповів на низку питань стосовно захоплених росіянами в Азовському морі українських моряків
Трамп отменил встречу с Путиным из-за Украины
Президент США отменил встречу с президентом России, которая была запланирована на 1 декабря
Конфлікт в Азовському морі: хто опинився в полоні і як допомагають морякам?
Третій напрямок тиску Росії на Україну нарешті привернув глобальну увагу. Тепер уже ніхто у світі не зможе сказати, що Україна перебільшує, коли стверджує, що після Криму та Донбасу саме в Азовському морі тиск набуває вкрай небезпечного характеру. Йдеться фактично про блокаду всієї цієї акваторії для України. Як цього не допустити?
Українських моряків доправили до двох московських ізоляторів
Після показового судилища над українськими моряками в анексованому Криму наших хлопців запроторили до Сімферопольського СІЗО. На два місяці. Доставили туди навіть трьох поранених бранців. Та згодом стало відомо - полонених планують вивезти до Москви