В пятницу, 30 ноября, Род-Айленд признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, таким образом присоединившись к 21-му американскому штата, которые приняли такое решение ранее. Об этом сообщили в посольстве Украины в США.

"Благодаря усилиям и украинских дипломатов в США, и украинской общины сегодня мы уже имеем более двух десятков американских штатов, которые четко заявляют о своей позиции относительно действий Советского Союза в начале ХХ века в Украине: "Голодомор – это акт геноцида", – отметили в сообщении.

Напомним, что штат Алабама признал Голодомор геноцидом.