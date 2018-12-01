22-й штат США признал Голодомор геноцидом украинцев [ Редактировать ]
В пятницу, 30 ноября, Род-Айленд признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, таким образом присоединившись к 21-му американскому штата, которые приняли такое решение ранее. Об этом сообщили в посольстве Украины в США.
"Благодаря усилиям и украинских дипломатов в США, и украинской общины сегодня мы уже имеем более двух десятков американских штатов, которые четко заявляют о своей позиции относительно действий Советского Союза в начале ХХ века в Украине: "Голодомор – это акт геноцида", – отметили в сообщении.
Напомним, что штат Алабама признал Голодомор геноцидом.
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