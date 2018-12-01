Чаще всего причиной головной боли и плохой памяти становятся закупоренные сосуды головного мозга. Излишки соли, жира, извести и токсинов накапливаются в сосудах, образовывая атеросклеротические бляшки. Чистка сосудов от лишнего холестерина и прочей накопленной гадости происходит естественным путем, достаточно просто добавить в свое меню определенные продукты, сообщает "Хроника.инфо".

Гибкие, эластичные, молодые сосуды будут способствовать хорошему кровоснабжению мозга и его бесперебойной работе. Мы составили для вас список продуктов, которые помогут ясно мыслить в любом возрасте, особенно тем, кто страдает от головной боли постоянно.

Сухофрукты и мандарины

Эти вкусные продукты укрепят здоровье в целом и помогут очистить сосуды! Каждый день за полчаса до завтрака ешьте 1 мандарин, небольшую горстку изюма и пару грецких орехов. Через 15 минут обязательно выпей 1 стакан воды с лимонным соком, еще через 15 минут — можно завтракать.

Использовав даже только один из этих методов очищения сосудов, вы сразу почувствуешь улучшения. Память перестанет подводить! В конце дня больше не будете чувствовать никакой усталости, головной боли, тяжести в висках. Нормализация работы головного мозга произойдет естественным способом, а значит, эффект сохранится надолго. Быстрое и ясное мышление, сосредоточенность, высокая концентрация — все это связано с состоянием кровеносных сосудов.

Настой лопуха

Курс лечения лопухом — месяц. Высушите корни лопуха и залейте 10 г сухих корешков кипятком и оставьте настояться в термосе примерно 10 часов. Процедите настой и храните его в холодильнике. Принимать настой нужно по 4 ст. л. средства за 30 минут до завтрака. Корень лопуха также очень полезен для пищеварительной системы.

Гранатовый, яблочный, морковный сок

Натуральный сок из этих фруктов очень хорошо прочищает сосуды, поэтому не поленитесь сделать напиток самостоятельно. Употребляйте каждый день по половине стакана сока перед едой, а для лучшего результата - несколько раз в день.

Луковый сок с медом

1 стакан меда смешайте с 1/3 стакана лукового сока, хранить такую смесь нужно обязательно в холодильнике. Употребляйте 3 раза в день по 1 ч. л. Кроме очищения сосудов, это средство еще и укрепляет иммунитет.

Грецкие орехи в меду

Грецкие орехи измельчите в блендере или пропустите через мясорубку и добавь мед. Масса должны быть достаточно густой. По желанию добавьте немного корицы и имбиря. Храните целебную смесь в холодильнике, не забывай принимать ее 3 раза в день по 1 ст. л. перед едой.

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