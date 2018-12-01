Мощное землетрясение на Аляске: в штате введено чрезвычайное положение [ Редактировать ]
В пятницу, 30 ноября, в городе Анкоридж штат Аляска произошло землетрясение магнитудой 7,0. В связи с серьезной угрозой цунами в штате ввели режим чрезвычайного положения. Об этом сообщили в Геологическом центре США.
Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился на расстоянии примерно 13 километров от города. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров.
Впоследствии на расстоянии в 4 километра от города произошел повторный толчок магнитудой 5,8.
В Национальном центре предупреждения о цунами США сообщили, что в результате землетрясения есть серйозная угроза цунами.
После этого губернатор штата Билл Уокер в Twitter сообщил о введении чрезвычайного положения.
После большого землетрясения я объявил о наличии стихийного бедствия. Нахожусь в непосредственном контакте с Белым домом,
– подчеркнул он.
Губернатор также отметил, что в результате землетрясения зафиксированы значительные повреждения дорог, мостов и зданий.
(1/2) After a major earthquake, I have issued a declaration of disaster & I have been in direct contact with the White House. Major General Laurie Hummel & I are now working w emergency responders to make sure Alaskans are safe.— Governor Bill Walker (@AkGovBillWalker) 30 ноября 2018 г.
(2/2) From the incident command center established at Joint Base Elmendorf and Richardson we are closely monitoring reports of aftershocks and assessing damage to roads, bridges and buildings.— Governor Bill Walker (@AkGovBillWalker) 30 ноября 2018 г.
My family is praying for yours. God bless Alaska.
Aerial view of #AlaskaEarthquake damage on Glenn from @scooterkendall pic.twitter.com/CA8BuvcCvz— GraceEJang (@GraceJangAK) 30 ноября 2018 г.
Напомним, что также Японию всколыхнуло сильное землетрясение.
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