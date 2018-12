В пятницу, 30 ноября, в городе Анкоридж штат Аляска произошло землетрясение магнитудой 7,0. В связи с серьезной угрозой цунами в штате ввели режим чрезвычайного положения. Об этом сообщили в Геологическом центре США.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился на расстоянии примерно 13 километров от города. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 километров.

Впоследствии на расстоянии в 4 километра от города произошел повторный толчок магнитудой 5,8.

В Национальном центре предупреждения о цунами США сообщили, что в результате землетрясения есть серйозная угроза цунами.

После этого губернатор штата Билл Уокер в Twitter сообщил о введении чрезвычайного положения.

После большого землетрясения я объявил о наличии стихийного бедствия. Нахожусь в непосредственном контакте с Белым домом,

– подчеркнул он.

Губернатор также отметил, что в результате землетрясения зафиксированы значительные повреждения дорог, мостов и зданий.

(1/2) After a major earthquake, I have issued a declaration of disaster & I have been in direct contact with the White House. Major General Laurie Hummel & I are now working w emergency responders to make sure Alaskans are safe. — Governor Bill Walker (@AkGovBillWalker) 30 ноября 2018 г.

(2/2) From the incident command center established at Joint Base Elmendorf and Richardson we are closely monitoring reports of aftershocks and assessing damage to roads, bridges and buildings.



My family is praying for yours. God bless Alaska. — Governor Bill Walker (@AkGovBillWalker) 30 ноября 2018 г.

