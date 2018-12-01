1 декабря - 335-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 30 дней.

Всемирный день борьбы со СПИДом

Он стал одним из самых важных международных дней, связанных с вопросами здравоохранения и одной из ключевых возможностей повышения информированности, воздания должного памяти погибших от болезни, и возможности отметить такие достижения как расширение доступа к лечению и мерам по профилактике.

Во всем мире говорят о СПИДе, о том, какую угрозу существованию человечества несет эта глобальная эпидемия, о масштабах этой трагедии, о том, что эта чума 20, а теперь уже и 21 века угрожает существованию человечества и, конечно же, о том, как остановить глобальное распространение эпидемии ВИЧ/СПИДа.

Ежегодно отмечаемый этот международный день служит делу укрепления организованных усилий по борьбе с пандемией ВИЧ-инфекции и СПИДа, распространяющейся по всем регионам мира. Организованные усилия направлены на укрепление общественной поддержки программ профилактики распространения ВИЧ/СПИД, на организацию обучения и предоставления информации по всем аспектам ВИЧ/СПИД.

На сегодняшний день более 35 миллионов человек в возрасте от 15 до 49 лет инфицированы ВИЧ.

День работников прокуратуры Украины

Профессиональный праздник установлен указом Президента Украины № 1190/2000 от 2 ноября 2000 года, учитывая роль органов прокуратуры Украины в укреплении законности, защиты прав человека и гражданина, а также вклад работников прокуратуры в дело формирования Украины как правового государства.

Исторически формирование правовой системы, а с ней и определение функций прокуратуры на территории современной Украины, началось в 16 веке.

Именины 1 декабря

Николай, Платон, Роман.

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