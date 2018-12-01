Погода в Украине 1 декабря ожидается снежная в большинстве областей. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Осадки не прогнозируются в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях.

Ветер ожидается западный и восточный 5−10 м/сек.

Погода в Киеве 1 декабря будет со снегом и днем, и ночью. Температура ночью минус 7−9°, днем 4−6° мороза.

Во Львове в ближайшие сутки без осадков. Столбики термометров ночью покажут 12−14° мороза, днем 3−5° мороза.

В Одессе завтра ночью Гидрометцентр обещает снег, днем осадков не прогнозируется. Ночью 4−6° мороза, днем ожидается минус 1−3°.

В Днепре 1 декабря ночью прогнозируют сильный снег, днем тоже будет идти снег. Температура воздуха ночью 5−7° мороза°, днем 1−3° мороза по Цельсию.

В Харькове в субботу обещают снег. Температура воздуха ночью составит 7−9° мороза, днем 2−4° ниже нуля.

В Карпатах 1 декабря ночью и днем без осадков. Столбики термометров ночью покажут 9−14° мороза, днем — до 8° ниже нуля.

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