Погода в Украине: страну засыплет снегом [ Редактировать ]
Погода в Украине 1 декабря ожидается снежная в большинстве областей. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Осадки не прогнозируются в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях.
Ветер ожидается западный и восточный 5−10 м/сек.
Погода в Киеве 1 декабря будет со снегом и днем, и ночью. Температура ночью минус 7−9°, днем 4−6° мороза.
Во Львове в ближайшие сутки без осадков. Столбики термометров ночью покажут 12−14° мороза, днем 3−5° мороза.
В Одессе завтра ночью Гидрометцентр обещает снег, днем осадков не прогнозируется. Ночью 4−6° мороза, днем ожидается минус 1−3°.
В Днепре 1 декабря ночью прогнозируют сильный снег, днем тоже будет идти снег. Температура воздуха ночью 5−7° мороза°, днем 1−3° мороза по Цельсию.
В Харькове в субботу обещают снег. Температура воздуха ночью составит 7−9° мороза, днем 2−4° ниже нуля.
В Карпатах 1 декабря ночью и днем без осадков. Столбики термометров ночью покажут 9−14° мороза, днем — до 8° ниже нуля.
Читайте также о том, какой сегодня праздник.
по теме
В Украине штормовое предупреждение: ветер и метель "атакуют" жителей
30 ноября - 1 декабря во многих регионах Украины заметно ухудшится погода
Західні та центральні регіони України накрили снігопади
Українцям слід готуватися до негоди. Західні та центральні регіони нашої країни накрили снігопади. Утім, метеорологи прогнозують припинення опадів, а натомість посилення морозів
Погода в Украине на 28 ноября: синоптики предупреждают о гололеде
По прогнозам Гидрометцентра, в южных, Донецкой и Луганской областях мокрый снег, днем в Приазовье местами гололед и налипание мокрого снега
В Одессе объявили штормовое предупреждение
В Одессе на 28 ноября объявили штормовое предупреждение
+10 и снег: в Украине резко изменится погода
В Украине во вторник, 27 ноября, ожидаются дожди и снегопады