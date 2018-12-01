Аудио и видео: два формата развлекательной информации в Сети [ Редактировать ]
Несмотря на то, что современный интернет многообразен и многофункционален, его можно использовать в качестве эффективного инструмента для общения, работы, поиска и передачи данных, в сегменте развлекательных ресурсов наиболее востребованной информацией остается именно видео и аудио.
У своих истоков, в виду ограничений аппаратуры и средств связи, Глобальная Сеть могла оперировать исключительно текстовой и простейшей графической информацией. Но уже в конце 90-х, когда и компьютеров стало больше, и скорости передачи данных выросли в разы – в интернет пришло видео и аудио. И с тех пор спрос на аудио и видео рос по экспоненте.
Музыка
Даже 15 лет назад найти треки в интернете не составляло труда, независимо от того, что конкретно вас интересовало – <!--noindex--> <a href="https://durdona.net/muzyka/russkie-pesni/">русские песни</a> <!--/noindex-->, корейская эстрада или американский рэп. Для онлайн прослушивания, по крайней мере.
А вот скачивать треки на мобильный телефон или плеер было сложнее – нужно было либо устанавливать дополнительные приложения, способные «вытаскивать» треки из браузера, либо скачивать песни с обменников, либо покупать треки на лицензированных площадках. Да и скорости скачивания оставляли желать лучшего. Сегодня ситуация несколько изменилась, и <!--noindex--> <a href="https://bitmp3.net">скачать музыку бесплатно</a> <!--/noindex--> проще – высокоскоростной интернет позволяет загружать любой трек буквально за пару секунд.
Радио
Еще один популярный тип музыкальных ресурсов – это радио. Как и в случае с сайтами вроде <!--noindex--> <a href="https://bitmp3.net">https://bitmp3.net</a> <!--/noindex-->, на которых можно найти музыку разных жанров, онлайн радио тоже отличаются в зависимости от целевой аудитории слушателей и их вкусов. Сейчас почти у всех известных станций есть свои «представительства» в интернете – где-то ставят попсу, где-то джаз, где-то рок. Посетив официальный сайт и нажав на кнопку плеера, вы будете слушать тот же эфир, что и на волнах. Интересно, что со временем начали появляться исключительно онлайн радио станции, которые транслируют песни и передачи только для пользователей интернетом.
Видеохостинги
Что касается видео, то наиболее посещаемые ресурсы этого формата можно разделить на две большие группы. Первая - это онлайн кинотеатры, лицензионные и пиратские. Вторая - сайты, позволяющие пользователям самим загружать видео. Именно последние пользуются особенным спросом, и на крупнейших из них ежедневно появляется до 10 тысяч часов новых роликов, клипов, передач, стримов и так далее.
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