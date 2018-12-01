В Николаеве прогремел взрыв [ Редактировать ]
В Николаеве на проспекте Центральный в одной из квартир многоэтажного дома прогремел взрыв. Случайный прохожий, который услышал сильный хлопок, сообщил об инциденте в полицию, пишет nikolaev24.
На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники полиции. В одной из квартир повреждено окно я явными следами взрыва. По предварительным данным, никто не пострадал.
Фото: Нацполиция
Ведутся следственные мероприятия и работают сотрудники ГУ ГСЧС в Николаевской области.
На днях в Китае произошел взрыв вблизи химзавода.
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