Бывшие супруги актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт, кажется, услышали друг друга. Как сообщила адвокат Анджелины Саманта Блэй Диджин, голливудские звезды наконец-то подписали соглашение об опеке над детьми и вот-вот разведутся официально, пишет "Сегодня".

"Договоренность о соглашении об опеке была достигнута две недели назад, а теперь она подписана обеими сторонами и судьей", - говорится в заявлении адвоката.

Также представитель Джоли отметила, что договоренность была подписана согласно рекомендациям эксперта по опеке над детьми. Подробности документа не сообщаются и являются конфиденциальными с целью "защиты интересов детей" Анджелины и Брэда.

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