Страшное ДТП под Харьковом: поезд на скорости снес грузовик (фото) [ Редактировать ]
Под Харьковом недалеко от города Чугуев поезд на скорости сбил фуру. Инцидент произошел в субботу, 1 декабря, сообщает издание "Мой Харьков".
Из-за непогоды и снегопада фура застряла на железнодорожном переезде, когда поезд, следовавший сообщением "Лисичанск-Ужгород", не успел затормозить и снес машину вместе с водителем. Пассажиров поезда пока не выпускают из вагонов. По состоянию на 12:00 поезд стоял на переезде уже более двух часов.
Фото: соцсети
По словам очевидцев, водителю фуры удалось выпрыгнуть из машины и сбежать. На данный момент его местонахождение неизвестно.
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