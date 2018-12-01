Как вы уже знаете имена бывают счастливые и несчастливые. Имя влияет на человека, определяет его достижения и неудачи, влияет на отношения с людьми.Давайте же узнаем какие женские имена притягивают счастье как магнит.

Александра

Женщина с этим именем похожа на Супермена. Удивительным образом в ней уживаются милосердие, забота, желание спасти мир и чрезвычайное мужество. Она сильна духом, но с жестким характером. С легкостью минует жизненные преграды и пробивается по карьерной лестнице там, где невозможно пройти.

Она ломает стереотипы и весьма удачлива в личной жизни. Но работа и самореализация у нее на первом месте. Семью и близких защищает всевозможными силами.

Ксения

Встретившись с женщиной по имени Ксения, держите язык за зубами. Максимальная осторожность и честность - вот что тебе пригодится, чтобы завоевать ее доверие. Она никогда не ударит лицом в грязь и будет всегда держаться на высоте. Считает, что глубокие чувства и излишние переживания никому не нужны.

Немного агрессивна и в любой деятельности старается подчинить себе окружающих. Ей это удается, успех бежит за ней по пятам! Никогда не лицемерит и пресекает любые попытки очернить кого-либо в ее присутствии. Ксения часто меняет ухажеров, ведь найти наилучшего непросто. Ее избраннику не обязательно иметь большое богатство, гораздо важнее уметь оказать помощь в трудную минуту.

Анастасия

Это человек из другого мира. Она живет в сказке и не желает из нее возвращаться. Грациозная и светлая, она излучает положительную энергию и добро. Интуиция не обманывает ее никогда, поэтому врать ей бесполезно, за версту почувствует фальшь. Реальный мир ее угнетает, и она позволяет себе лениться и ждать, что решение за нее примет другой человек.

Анастасия покорна и подстраивается под любые обстоятельства. Ее любят и ценят в любом коллективе. Мало интересуется материальными благами, но умеет зарабатывать и приумножать деньги. Анастасия никогда не будет уделять внимание первому встречному. Она ждет сильного и мужественного принца, который оградит ее от невзгод. А для творческого человека она станет единственной и настоящей музой.

Екатерина

Это царское женское имя, означающее не что иное, как чистоту помыслов и стойкость характера. Она может быть застенчивой, грациозной и избегать шумных тусовок, но в переломный момент ей "сносит крышу": она покупает косуху, набивает татуировки и готовится к подвигам. Но в любой ситуации остается собой, никогда не простит лжи и предательства.

Ей не надо искать счастья, удача сама ее находит! Она живет так, будто в кармане всегда лежит счастливый лотерейный билет, который в любой момент можно обналичить. Будучи исполнительной и спокойной, она не прикладывает много усилий для самореализации. Неугодных мужчин отвергает сразу. Избранник должен уравновешивать ее, быть спокойным и покладистым либо шумным, как ураган.

Елизавета

Обидчивые и самолюбивые натуры, которые всегда стремятся быть лучше. У Лизы с детства проблемы и дисциплиной, ведь подчиняться правилам и строгому режиму она не привыкла. Она живет как в тумане, надеется на удачу, беспокоится о настоящем и не задумывается о будущем. Но такого сильного характера, как у Елизавет не встретишь у других женщин. Результаты ее работы всегда вызывают восторг и приносят успех.

Деньги к Елизавете текут рекой, но она их тратит так же быстро, как и заработала. Она не переносит повышенных тонов и крика. Спокойная обстановка - это самое главное дома, на работе и в отношениях. В приоритете всегда семейные ценности и домашняя атмосфера. Несмотря на свою частую влюбчивость, Елизавета верна в браке и способна простить даже измену.

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