В Лондоне украинцы и друзья Украины в течение 30 дней будут выходить на акцию протеста в ответ на эскалацию агрессивных действий России. Об этом сообщает издание "Укринформа" со ссылкой на Всемирное движение патриотов Украины.

Фото: "Укринформа"

Месячная акция будет проходить по три часа в день на Даунинг стрит возле офиса премьер-министра Великобритании. Цель организаторов протеста, в очередной раз привлечь внимание Европы и мира к продолжающейся агрессии РФ против Украины, включительно с нападением на украинских военных моряков в Азовском моря.

Также демонстранты будут требовать усиления санкций против кремлевского режима, а также освобождения всех украинских граждан, незаконно заключенных в России.

25 ноября российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.