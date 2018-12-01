В Лондоне украинцы вышли на массовый митинг против агрессии России (фото, видео) [ Редактировать ]
В Лондоне украинцы и друзья Украины в течение 30 дней будут выходить на акцию протеста в ответ на эскалацию агрессивных действий России. Об этом сообщает издание "Укринформа" со ссылкой на Всемирное движение патриотов Украины.
Фото: "Укринформа"
Месячная акция будет проходить по три часа в день на Даунинг стрит возле офиса премьер-министра Великобритании. Цель организаторов протеста, в очередной раз привлечь внимание Европы и мира к продолжающейся агрессии РФ против Украины, включительно с нападением на украинских военных моряков в Азовском моря.
Также демонстранты будут требовать усиления санкций против кремлевского режима, а также освобождения всех украинских граждан, незаконно заключенных в России.
25 ноября российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.
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