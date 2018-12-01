Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина (аннексированные и оккупированные территории) окружена 80-тысячной группировкой российских военных. Об этом украинский лидер сообщил во врем передачи военным новой и отремонтированной авиатехники в субботу, 1 декабря, говорится на официальном сайте президента страны.

По его словам, вокруг Украины, на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму развернута наземная группировка численностью около 80 тысяч военнослужащих России, около 1400 артиллерийских и ракетных систем, 900 танков, 2300 боевых бронированных машин, около 500 самолетов и 300 вертолетов.

Президент Порошенко добавил, что в акваториях Черного, Азовского и Эгейского морей выполняют задачи более 80 кораблей и 8 подводных лодок, в частности ударных - 23 корабля и 6 подводных лодок.

25 ноября российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик. В связи с этим в 10 областях Украины было введено военное положение.