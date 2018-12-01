Адвокаты и консулы до сих пор не смогли посетить в СИЗО "Лефортово" украинских моряков, захваченных россиянами на выходе из Керченского пролива. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов (представитель моряка Дениса Гриценко) в интервью одному из украинских телеканалов, пишет издание "Факты".

Он подчеркнул, что Россия предоставила украинской стороне информацию о местонахождении моряков только вечером в пятницу, когда СИЗО закрыты. По его словам на выходных туда невозможно попасть, так как учреждение закрыто. То есть ни адвокаты, ни консулы, не смогут попасть в СИЗО к морякам не раньше понедельника. По словам Полозова, чтобы попасть туда, адвокатам необходимо получить разрешение следователя. Этот процесс, отметил адвокат, может занять неопределенное количество времени.

Отсутствие доступа к украинским морякам подтвердил и министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, Украина не может получить от России даже официальных сведений о них.

"Мы не можем получить никаких официальных сведений о наших ребятах. И получаем информацию из многих источников… Сейчас наши усилия сосредоточены на том, чтобы создать волну международного давления на Россию, чтобы освободить наших ребят и корабли", - заявил глава ведомства.

25 ноября российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик. В связи с этим в 10 областях Украины было введено военное положение.