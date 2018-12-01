1 декабря на Аляске произошло разрушительное землетрясение. В связи с мощным землетрясением власти ввели режим чрезвычайного положения, пишет "Сегодня".



"После крупного землетрясения я объявил о наличии стихийного бедствия. Нахожусь в непосредственном контакте с Белым домом", – написал губернатор штата Билл Уокер на своей странице в Twitter.



По данным полиции Анкориджа из-за землетрясения в городе были разрушены многие административные здания и жилые дома. Подземные толчки привели к сильному повреждению инфраструктуры города, закрыты многие дороги и мосты.