1 декабря лидер рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков сообщил об отмене концертов в Украине. Об этом культовый музыкант написал на своей странице в Facebook.

Вероятная причина - запрет на въезд в Украину российских граждан в возрасте 16-60 лет. Однако рокер надеется, что это все не отмена тура, а только его перенос.

Борис Гребенщиков и его группа планировали отправиться в тур по городам Украины с 8 по 17 декабря. Однако почти все музыканты попадают в возрастную группу, въезд которой на территорию Украины запрещен. Возможно именно из-за этого форс-мажора, как выразился фронтмен группы, тур по Украине сейчас не может состояться. Гребенщиков отметил, что возможно эта ситуация решится ближе к лету.

Ранее скандальный певец отказался выступать на территории Украины.