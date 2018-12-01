Легендарный российский музыкант отменил тур по Украине [ Редактировать ]
1 декабря лидер рок-группы "Аквариум" Борис Гребенщиков сообщил об отмене концертов в Украине. Об этом культовый музыкант написал на своей странице в Facebook.
Вероятная причина - запрет на въезд в Украину российских граждан в возрасте 16-60 лет. Однако рокер надеется, что это все не отмена тура, а только его перенос.
Борис Гребенщиков и его группа планировали отправиться в тур по городам Украины с 8 по 17 декабря. Однако почти все музыканты попадают в возрастную группу, въезд которой на территорию Украины запрещен. Возможно именно из-за этого форс-мажора, как выразился фронтмен группы, тур по Украине сейчас не может состояться. Гребенщиков отметил, что возможно эта ситуация решится ближе к лету.
Ранее скандальный певец отказался выступать на территории Украины.
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