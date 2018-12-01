1 декабря в городе Вишневое, в спортзале Favorite Fit, обрушилась крыша. Здание находится на территории школы №4, по адресу улица Машиностроителей, 3а.

Прибывшие на место спасатели установили, что в помещении площадью 600 квадратных метров обрушилась крыша площадью 200 "квадратов". В момент обрушения в помещении спортивного зала находилось 30 детей и 1 тренер. Мужчина услышал непонятные звуки и быстро вывел детей из зала, пишет "Информатор".

К счастью, в результате обрушения никто не пострадал. Помещение спортивной школы было сдано в эксплуатацию в апреле 2018 года. На месте работало 14 человек личного состава ГСЧС и 4 спасательные машины, полиция и следственно-оперативная группа. Следователи уже создали специальную комиссию, которая оценит ущерб и причины происшествия. На месте также работают спасатели.

В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман резко прокомментировал ситуацию.