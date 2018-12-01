Армійська авіація сьогодні суттєво зміцнилася. До її лав передано кілька відремонтованих і модернізованих бойових літаків та вертольотів. Відповідні документи президент Петро Порошенко вручав офіцерам особисто.

Що отримали Збройні сили і які проблеми в цій сфері ще слід вирішити? В матеріалі Геннадія Вівденка.

Як кажуть військові, надається 20 одиниць авіаційної техніки. Зокрема, винищувачі Міг-29, винищувачі-бомбардувальники Су-27 та військово-транспортні вертольоти Мі-8.

"Посилення українського війська сучасними видами озброєння та військової техніки, в першу чергу ППО, зенітними комплексами, винищувачами - це є вагомий внесок в національну обороноздатність і безпеку наших громадян", - говорить Петро Порошенко, президент України.

Президент наголошує - посилення захисту українського неба особливо важливе на тлі загострення ситуації на Азові та введення воєнного стану в країні.

"Цей превентивний крок жодним чином не спрямований на згортання конституційних прав і обов'язків громадян. Не зачіпає він жодних свобод. Він розширює можливості збройних сил всього сектору безпеки", - говорить Петро Порошенко, президент України.

Зараз на підприємствах "Укроборонпрому" ремонтують ще десять Мігів. Гендиректор визнає: хотілося б збільшити ремонт та виробництво військової техніки, але на повну потужність ВПК тільки-но виходить.

"На жаль за ніч воно не робиться швидкість набувається із часом вже пройшло 4 роки ті результати ми маємо це розуміти і витрачати держкошти на авіацію і протиповітряну оборону", - говорить Павло Букін, гендиректор ДК "Укроборонпром".

Президент концерну "Антонов" зазначає: підприємство не може запустити в серійне виробництво такі потрібні для наших десантно-штурмових військ військово-транспортні Ани. Гвинти для них виробляються в Росії. Для налагодження власного виробництва потрібно щонайменше п'ять років.

"Треба повністю зробити всю систему. Зробити свої гвинт, а потім ще й відлітати випробувальні прольоти", - говорить Олександр Донець, президент Державного підприємства "Антонов".

Натомість випуск безпілотників уже налагоджено. Це БПЛА "Горлиця" для розвідки та коригування вогню - те, що зараз вкрай необхідно нашій піхоті. Безпілотники доставили у спеціальних скринях просто на передову.

"Зараз варіанти, транспортна тара, рюкзаки для перенесення. Особовий склад у кількості 2-4 чоловік можуть виконувати на місці завдання, висуваючись у пішому порядку", - говорить Валерій Ярошенко, заступник голови правління Ват "Меридіан" ім. Корольова.

Вітчизняні інженери вже працюють над модернізацією цих апаратів, задля більшої їх функціональності. Вимоги - непомітність, швидкість, висота.