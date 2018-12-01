600 сімей у Шостці вже рік без зароблених грошей

Виплатити зарплати працівникам заводу "Зірка" закликав народний депутат Сергій Каплін. 600 сімей у Шостці вже рік - без зароблених грошей, а підприємство вже відключили від електропостачання через борги.

В умовах воєнного стану не можна допускати відтоку кваліфікованих спеціалістів оборонної промисловості. Впевнений народний депутат.

З керівництвом підприємства вдалося домовитися про негайне повернення електроенергії на завод - адже стратегічне підприємство на Сумщині, де введений воєнний стан, не може залишатись знеструмлене.

"Повернути відповідно до чіткого графіку, чи можемо ми піти на якусь мирову - умовну - з трудовим колективом і віддати їм зарплату! Сьогодні треба з Мінсоц врегульовувати питання по якомусь пільговому режиму для цих людей - щоб вони отримали хоч субсидії", - говорить Сергій Каплін, народний депутат, голова Комітету ВРУ з питань соціальної політики.