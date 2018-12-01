На той час в спортзалі перебували десятки дітей та тренер

В спорткомплексі через сильний сніг обвалився дах. Інцидент стався в місті Вишневе під Києвом. На той час в спортзалі перебували десятки дітей та тренер.

Жінка почула дивний звук, а потім помітила тріщини і наказала дітям залишити приміщення.

Як тільки всі вийшли на вулицю - дах обвалився. На щастя ніхто не постраждав. Прем'єр-міністр вже доручив провести розслідування і дав правоохоронцям тиждень - знайти всіх винних.