У Києві попрощалися із легендою "Динамо" - Віктором Матвієнком. В останню путь колишнього захисника провели друзі та ветерани столичного клубу.

У складі "біло-синіх" Матвієнко став чотириразовим чемпіоном СРСР. Вигравав Кубок Кубків та Суперкубок УЄФА. Поховали легендарного захисника "Динамо" на Байковому кладовищі в Києві.