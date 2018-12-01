У Києві простилися із легендою ФК "Динамо Київ" Віктором Матвієнко [ Редактировать ]
У Києві попрощалися із легендою "Динамо" - Віктором Матвієнком. В останню путь колишнього захисника провели друзі та ветерани столичного клубу.
У складі "біло-синіх" Матвієнко став чотириразовим чемпіоном СРСР. Вигравав Кубок Кубків та Суперкубок УЄФА. Поховали легендарного захисника "Динамо" на Байковому кладовищі в Києві.
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