В Нидерландах также начались акции "желтых жилетов" [ Редактировать ]
Демонстранты в "желтых жилетах", которые протестуют против повышения цен на топливо, собираются в Гааге (Нидерланды). Об этом сообщает NOS.
Как сообщается, участники акции не подали заявку на получение разрешения на демонстрацию.
Напомним, в Париже в акциях протеста против повышения цен на топливо, организованных движением "желтые жилеты", участвуют 5,5 тыс. человек, а во всей Франции - 36 тысяч. Сотрудники французской полиции в субботу задержали 107 человек в ходе столкновений с демонстрантами.
В то же время французские СМИ отмечают, что на акции протеста в Париже зафиксировано много случаев столкновений агрессивно настроенных демонстрантов с полицией.
В частности, такие случаи произошли на Елисейских полях и на площади Шарля де Голля.
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