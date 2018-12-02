Землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано в субботу у побережья Чили. Об этом написал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр на странице своей пресс-службы, сообщает УНН.

По данным сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 160 км к западу от чилийской столицы Сантьяго. Очаг землетресения находился на глубине 33 км.

Данные о пострадавших или разрушениях не поступало.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,2 произошло в пятницу на юге штата Аляска.