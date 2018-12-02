2 декабря - 336-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 29 дней.

Международный день борьбы за отмену рабства

Международный день борьбы за отмену рабства связан с датой принятия Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами.

По данным ООН, на сегодняшний день в мире насчитывается около 40 миллионов жертв различных форм современного рабства. Из тысячи человек в мире пятеро являются жертвами современных работорговцев.

Один из четырех жертв - ребенок. Женщины и девочки составляют 99% числа всех жертв, занятых в коммерческой секс-индустрии, а также 58% в других секторах теневой экономики.

День 2D-художников

2 декабря отмечают неофициальный профессиональный праздник дизайнеры двухмерной компьютерной графики. Логично, что для праздника была выбрана дата созвучная с названием профессии: 2D - 2 December, которая набирает популярность большими темпами.

Дизайнеры компьютерной графики востребованы в компаниях, создающих компьютерные игры. Как художники сами выражаются, они работают в "мультяшном стиле". Люди этой профессии часто сами придумывают героев, их образы, характеры, позы, а затем их рисуют.

Православные праздники

Православные 2 декабря чтут память святителя Филарета, митрополита Московского, четвертого из 12-ти библейских пророков - Авдия, мученика Варлаама, пеподобных Варлаама пустынника и Иоасафа царевича Индийского, и Авенира царя, преподобного Варлаама, игумена Печерского.

Также 2 декабря православные вспоминают обретение мощей преподобномученика Адриана Пошехонского.

Именины

В этот день именины у Якова, Сергея, Тимофея, Федора, Семена, Петра, Порфирия, Михаила, Константина, Леонида, Иллариона, Игнатия, Ивана, Дмитрия, Геннадия, Дениса, Григория, Герасима, Вениамина, Геннадия, Валентина, Адриана и Александра.

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