5 видов индийских специй, которые должны быть на каждой кухне [ Редактировать ]
Индийская кухня славится огромным спектром используемых специй. Причем все эти специи по-своему полезны для здоровья человека. Интернет-журнал Factinteresсобрал 5 индийских специй, которые обязаны быть на каждой кухне.
Куркума
Придать блюду насыщенный оранжевый цвет помогает куркума. Множество исследований этой специи показали, что ее употребление помогает в лечении артрита, заболеваний желудка и кишечника. В самой Индии куркума зачастую используется при лечении стригущего лишая и при воспалениях кожи.
Черный перец
Именно в Индии начали использовать черный перец для придания терпкого аромату в приготовлении пищи. На сегодняшний день эта специя по праву является самой продаваемой специей в мире. Если говорить о полезных свойствах, то черный перец благоприятно влияет на пищеварительную систему и способно ускорить заживление ран.
Кардамон
Кардамон используется не только для приготовления пищи, но и в качестве добавки к чаю. Как и большинство специй, кардамон благоприятно сказывается на работе пищеварительной системы и помогает избавиться от неприятного запаха изо рта. Недавние исследования показали, что регулярное употребление кардамона способно замедлить развитие раковых клеток, но эти исследования были первоначальными и требуют подтверждения.
Гвоздика
Издавна индийские целители использовали гвоздику для приготовления целебных отваров. Употребление гвоздики помогает в борьбе с заболеваниями желудка (изжога, гастрит и некоторые виды язв).
Корица
При употреблении корицы, у человека повышается выработка инсулина, что положительно влияет на лечение диабета второго типа. Помимо этого, корица оказывает стимулирующее действие на нервную систему и помогает сконцентрироваться.
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