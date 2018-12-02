Погода в Украине на 2 декабря: по всей стране "ударят" морозы [ Редактировать ]
Погода в Украине в воскресенье, 2 декабря, будет морозной, прохладной, однако снег выпадет только в некоторых областях. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Большинство регионов страны освободятся от снега, лишь на севере и северо-востоке задержатся осадки. Ветер преимущественно юго-западный, 5−10 м/с.
Погода в Киеве в ближайшие сутки будет морозной и преимущественно сухой, днем без осадков. Температура воздуха днем 4−6° мороза, ночью минус 9−11°.
Во Львове ощутимо потеплеет. Днем и ночью осадков не прогнозируют, температура 1−1° и 8−10° мороза соответственно.
В Одессе синоптики не обещают осадков. Столбики термометров покажут 1−3° тепла днем и 9−11° мороза ночью.
В Днепре ночью будет идти небольшой снег, днем гололедица. Температура воздуха минус 10−12° и минус 3−5° соответственно.
В Харькове в понедельник ожидаются ночные осадки. Температура днем минус 2−4°, ночью минус 4−6°.
В Карпатах в течение суток осадки не прогнозируются, значительно потеплеет. Столбики термометров поднимутся до отметки 0−2° тепла, а ночью покажут минус 10−13°.
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