Погода в Украине в воскресенье, 2 декабря, будет морозной, прохладной, однако снег выпадет только в некоторых областях. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.



Большинство регионов страны освободятся от снега, лишь на севере и северо-востоке задержатся осадки. Ветер преимущественно юго-западный, 5−10 м/с.



Погода в Киеве в ближайшие сутки будет морозной и преимущественно сухой, днем ​​без осадков. Температура воздуха днем ​​4−6° мороза, ночью минус 9−11°.



Во Львове ощутимо потеплеет. Днем и ночью осадков не прогнозируют, температура 1−1° и 8−10° мороза соответственно.



В Одессе синоптики не обещают осадков. Столбики термометров покажут 1−3° тепла днем и 9−11° мороза ночью.



В Днепре ночью будет идти небольшой снег, днем ​​гололедица. Температура воздуха минус 10−12° и минус 3−5° соответственно.



В Харькове в понедельник ожидаются ночные осадки. Температура днем минус 2−4°, ночью минус 4−6°.

В Карпатах в течение суток осадки не прогнозируются, значительно потеплеет. Столбики термометров поднимутся до отметки 0−2° тепла, а ночью покажут минус 10−13°.

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