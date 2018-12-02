В Мексике произошел взрыв у здания генконсульства США [ Редактировать ]
У здания генерального консульства США в городе Гвадалахара в мексиканском штате Халиско произошел взрыв. Об этом сообщает "Корреспондент".
Отмечается, что инцидент произошел 30 ноября около 23.00 по местному времени (1 декабря 08.00 по киевскому времени).
Из-за взрыва никто не пострадал. Помимо Мескики, инцидент также расследуют власти США.
У здания консульства усилили меры безопасности, а 3 декабря работу консульства ограничат в связи с расследованием.
Напомним, что в Китае произошел взрыв вблизи химзавода.
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