Фото: twitter.com/ShowtimeBoxing

В ночь с 1 на 2 декабря в Лос-Анджелесе на арене Staples Center состоялся самый ожидаемый в 2018 году бой в супертяжелом весе между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри. На кону поединка стоял чемпионский пояс американца по версии WBC.

Поединок продлился все 12 раундов и завершился ничьей раздельным решением судей: 115-111 в пользу Уайлдера, 114-110 в пользу Фьюри и 113-113. При этом британец дважды побывал на канвасе после сокрушительных ударов чемпиона мира.

Уайлдер активнее начал бой, но практически не попадал по Фьюри, который здорово защищался, и выглядел намного легче своего визави на ногах Забирая раунд за раундом, британец уверенно шел к победе по очкам, однако излишняя самоуверенность едва не сыграла в злую шутку с "цыганским королем".

В 9-м раунде, демонстрируя свою неуязвимость, Фьюри впервые оказался в нокдауне, тем не менее быстро встал и продолжил бой.

Уже в 12-м, чемпионском, раунде после серии ударов американец снова отправил на настил ринга британца. Когда казалось, что судьба боя уже предрешена, Тайсон снова подвелся, восстановился и не дал американцу не только досрочно завершить поединок, но и победить.

How Fury recovered from this knockdown in the 12th is *beyond* me. He didn’t just get back up, he taunted then took the fight to Wilder. Draw, yeah sure. #WilderFurypic.twitter.com/DTTaMmJvfq