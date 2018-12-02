Уайлдер - Фьюри: результаты боя года [ Редактировать ]
Фото: twitter.com/ShowtimeBoxing
В ночь с 1 на 2 декабря в Лос-Анджелесе на арене Staples Center состоялся самый ожидаемый в 2018 году бой в супертяжелом весе между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри. На кону поединка стоял чемпионский пояс американца по версии WBC.
Поединок продлился все 12 раундов и завершился ничьей раздельным решением судей: 115-111 в пользу Уайлдера, 114-110 в пользу Фьюри и 113-113. При этом британец дважды побывал на канвасе после сокрушительных ударов чемпиона мира.
Уайлдер активнее начал бой, но практически не попадал по Фьюри, который здорово защищался, и выглядел намного легче своего визави на ногах Забирая раунд за раундом, британец уверенно шел к победе по очкам, однако излишняя самоуверенность едва не сыграла в злую шутку с "цыганским королем".
В 9-м раунде, демонстрируя свою неуязвимость, Фьюри впервые оказался в нокдауне, тем не менее быстро встал и продолжил бой.
Wilder Drops Fury in Round 9 #WilderFury pic.twitter.com/GX2SassLhU— David Malandra Jr (@David_Malandra) 2 декабря 2018 г.
Уже в 12-м, чемпионском, раунде после серии ударов американец снова отправил на настил ринга британца. Когда казалось, что судьба боя уже предрешена, Тайсон снова подвелся, восстановился и не дал американцу не только досрочно завершить поединок, но и победить.
How Fury recovered from this knockdown in the 12th is *beyond* me. He didn’t just get back up, he taunted then took the fight to Wilder. Draw, yeah sure. #WilderFurypic.twitter.com/DTTaMmJvfq— Get247Sport (@Get247Sport) 2 декабря 2018 г.
Несколькими часами ранее Александр Гвоздик в феерическом поединке одержал победу над Адонисом Стивенсоном.
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