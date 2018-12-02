Очень важно знать не только благоприятные, но и опасные дни каждого месяца, чтобы понимать, в какие из них стоит остерегаться проблем больше всего. В декабре таких дней будет пять.

6 декабря - день финансовых неудач

Сочетание Стрельца и убывающей Луны в последней стадии принесет много проблем. Это будет день дисгармонии и постоянных проблем на работе, в бизнесе и в финансовых делах. Рекомендуется с максимальной осторожностью брать кредиты, оформлять займы, брать в долг и давать кому-либо деньги взаймы. Дорогостоящие приобретения тоже могут привести к появлению проблем.

Будьте предельно осторожны с обещаниями и их невыполнением. Это день сплетен, лжи и глобальных негативных перемен. Именно в такие дни меняется жизнь в целом, ухудшаются условия на работе и даже в любви. Люди могут чувствовать себя одинокими без особой на то причины.

10 декабря - самый опасный день месяца

Стихия Земли и растущая Луна своим симбиозом приведут к очень сильному энергетическому диссонансу. Пребывание Луны в Знаке Козерога станет еще более опасным из-за третьего важного компонента - негативного аспекта Луны и Солнца. В этот день на небе и на Земле все идет наперекосяк.

Даже самые простые дела могут закончиться серьезными неурядицами. Возрастет физическая и психическая утомляемость людей, когда привычные обязанности сложно выполнить, не отвлекаясь на посторонние мелочи. Люди станут в значительной мере более вспыльчивыми, либо, наоборот, перестанут обращать внимание на окружающий мир. Не слишком удачным день будет и на любовном фронте, так что провести его лучше, максимально фокусируясь на простых делах, не требующих вложения большого количества сил и времени.

15 декабря - день повышенной импульсивности

Рост Луны, сопряженный с пребыванием в Знаке Рыб, является причиной серьезного диссонанса в энергетических потоках. Луна будет также находиться в квадратуре с Солнцем - в одном из самых опасных аспектов. 15 числа возможны ссоры, конфликты и неприятные разговоры. Выяснение отношений лучше отложить на потом, потому что велик шанс сказать что-нибудь не то в пылу эмоций.

В этот день лучше побыть в уединении. Благо, что это будет суббота - можно провести больше времени в родных стенах. Не требуйте ничего от окружающих и не спешите с принятием важных решений.

20 декабря - день крушения планов и переживаний

Телец и растущая Луна в конечной фазе - не самое удачное сочетание, но масла в огонь добавит секстиль с Марсом. Такой аспект делает невозможным планирование дел. Действовать 20 числа лучше по вдохновению и по обстоятельствам. Вселенная захочет проверить нас на прочность, усиливая переживания и добавляя хлопот на ровном месте.

Стоит остерегаться энергетических вампиров и людей-манипуляторов. Каждый будет норовить оторвать от общего торта кусок побольше. Алчность погубит всех - не только людей без принципов и правил.

28 декабря - день ревности и зависти

Дева в сочетании с растущей Луной и пребыванием ее в оппозиции с Марсом спровоцирует резкий скачок негативных эмоций. Этот день пройдет во власти отрицательных мыслей, порожденных диссонансом энергии Огня и Земли. В такие дни чаще всего случаются разрывы отношений и ссоры. Одни люди любят провоцировать, а вторые остро реагировать на раздражение нервной системы.

Кроме того, 28 числа снизится работоспособность. Может создаться впечатление того, что Вселенная решила взять отдых, вместо того чтобы помочь людям пережить проблемы. Каждый сам по себе и сам за себя в этот непростой день. Если планы на Новый Год могут рухнуть, то случится это именно в пятницу.

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