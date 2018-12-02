В субботу, 1 декабря, на территории воинской части Василькова, на Киевщине, украинским военным передали новую и отремонтированную военную технику.

По словам президента Украины Петра Порошенко, Россия не откажется от агрессии в отношении Украины, поэтому наше государство должно постоянно пополнять запасы армии современными средствами вооружения и военной техники.

"Каждая новая единица боевой техники – это весомый вклад в национальную оборону, безопасность наших граждан. Сегодня украинские летчики получают новую и отремонтированную авиационную технику. Среди них - истребители, учебно-тренировочные самолеты, вертолеты и беспилотники",- отметил Порошенко.

Также, Порошенко сообщил, что в связи с военным положением приводятся в полную готовность объекты единой государственной системы гражданской защиты и все ее составляющие.