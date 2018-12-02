Под Киевом перевернулся автомобиль с детьми (фото) [ Редактировать ]
2 декабря под Киевом на Житомирской трассе произошло ДТП. Автомобиль Audi Q5 вылетел с трассы и перевернулся.
Об этом сообщает "Информатор".
По словам водителя Audi, он ехал в сторону Житомира. Между населенными пунктами Мрия и Гуровщина машину начало заносить, после чего Q5 вылетел в кювет и перевернулся на крышу.
В момент аварии в машине также была жена водителя и двое детей. Одному из них до года, а второму 4. К счастью, обошлось без пострадавших.
На месте работала патрульная полиция. Движение по трассе не затруднено. Подробности происшествия устанавливаются.
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