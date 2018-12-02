Гвоздик - Стивенсон: видео нокаута [ Редактировать ]
В ночь с 1 на 2 декабря в Квебеке Александр Гвоздик завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в поединке с Адонисом Стивенсоном.
В одиннадцатом раунде украинец провел хорошую серию ударов, после которой канадский боксер завалился в углу ринга и не смог продолжить бой.
Победа над Стивенсоном стала шестнадцатой для Александра Гвоздика на профи-ринге. После поединка украинец признался, что удар канадца в 10-м раунде его немного обескуражил, но он сумел восстановиться и получил вознаграждение за все свои труды.
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1 декабря в Канаде состоялся бой за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC между Александром Гвоздиком (15-0, 12 КО) и обладателем пояса Адонисом Стивенсоном (29-1-1, 24 КО)