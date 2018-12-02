В ночь с 1 на 2 декабря в Квебеке Александр Гвоздик завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в поединке с Адонисом Стивенсоном.

В одиннадцатом раунде украинец провел хорошую серию ударов, после которой канадский боксер завалился в углу ринга и не смог продолжить бой.

Победа над Стивенсоном стала шестнадцатой для Александра Гвоздика на профи-ринге. После поединка украинец признался, что удар канадца в 10-м раунде его немного обескуражил, но он сумел восстановиться и получил вознаграждение за все свои труды.

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