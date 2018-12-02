Популярный офисный пакет Microsoft Office впервые за пять лет изменил дизайн. Изменения получили Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, OneDrive, SharePoint, Teams, Yammer и Skype.

Об этом сообщает neowin.net.

Изменения внешнего вида иконок офисных пакетов было не случайно - программа значительно преобразилась за последние пять лет: в Office появились функции на базе AI, он стал удобнее для совместной работы над проектами и документами. Новые иконки разрабатывали с прицелом на разные платформы. Таким образом Microsoft подчеркивает, что их офисное приложение идет в ногу со временем.

Значки стали модульными, в их основе две панели - символьная и буквенная - которые можно объединять или разделять. Но если раньше буквы занимали две трети пространства, теперь пропорции сменились наоборот. Также, создатели избавились от привычных элементов форматирования. С иконки Word впервые за 10 лет пропал белый лист бумаги, иконка Excel лишилась изображения таблицы. Их заменили строками текста и ячейками.

Иконки изменятся буквально через месяц на десктопых версиях Windows и macOS, а также на мобильных платформах Android и iOS в веб-версиях.

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