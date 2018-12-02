Cтивенсон находится при смерти после нокаута от Гвоздика [ Редактировать ]
Экс-чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Адонис Стивенсон срочно госпитализирован в больницу после тяжелого нокаута от Александра Гвоздика. Об этом сообщает в своем Twitter промоутер канадца Айвон Мишель.
“Всем друзьям и поклонникам Адониса хотим сообщить, что в настоящее время он находится в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии. Родные и близкие Стивенсона ценят заботу и поддержку всех, кому не безразлична судьба Адониса. На данный момент, это вся информация, которую мы можем предоставить и других комментариев, до изменения ситуации, не поступит”, - написал Айвон Мишель.
Напомним, что Александр Гвоздик нокаутировал соперника в 11-м раунде и стал чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе. Немного позднее были опубликованы судейские записки.
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1 декабря в Канаде состоялся бой за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC между Александром Гвоздиком (15-0, 12 КО) и обладателем пояса Адонисом Стивенсоном (29-1-1, 24 КО)