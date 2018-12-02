Ариана Гранде выпустила новый клип и "сломала" интернет (видео) [ Редактировать ]
Певица Ариана Гранде выпустила клип thank u, next, который побил рекорды по преодолению отметок в 5, 10, 25 и 50 миллионов просмотров на YouTube. Первый миллион видео собрало всего за 35 минут.
Представители видеохостинга в шутку заявили, что "клип настолько хорош, что сломал интернет (или, как минимум, вызвал трудности с публикацией комментариев на YouTube)".
За сутки клип набрал 64 миллиона просмотров, занял лидирующие позиции трендов YouTube более чем в 100 странах, включая Россию. Лайкнули видео 5 миллионов пользователей видеохостинга, количество комментариев уже превысило 400 тысяч и продолжает стремительно расти.
Видео отсылает к американским романтическим комедиям "Дрянные девчонки", "Добейся успеха", "Из 13 в 30" и "Блондинка в законе", при этом ряд сцен видео повторяют оригинальные кадры из фильмов.
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