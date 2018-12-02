В Голосеевском районе Киева на улице Васильсковской обнаружили труп мужчины. Он выпрыгнул из окна шестого этажа. Кроме этого, в квартире нашли тела двух женщин.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Сначала правоохранителям поступил вызов о том, что под домом обнаружили труп мужчины. Когда полицейские поднялись в квартиру, из которой предварительно прыгнул погибший, двери были закрыты. Соседи рассказали, что он проживал со своей матерью и дали ее номер телефона.

При неоднократной попытке дозвониться матери, трубку женщина так и не подняла, хотя из квартиры был слышен звук телефона. К месту вызвали специалистов по вскрытию дверей. После того, как вход был открыт, внутри квартиры обнаружили двоих женщин с множественными резанными ранами.

После опроса местных жителей, полицейские установили личность мужчины. Им оказался 24-летний местный житель. Он проживал вместе с матерью в одной квартире и у него были проблемы с психикой. Также была установлена личность одной из женщин. Это 53-летняя мать парня, личность второй женщины не установлена. В ходе следственных действий правоохранители обнаружили два ножа и топор со следами крови. Предметы были изъяты и переданы на экспертизу.

По факту преступления, следователи Голосеевского управления полиции открыли дело по части 2 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает до 15 лет лишения свободы. Кроме этого, ведется следствие по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - самоубийство. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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