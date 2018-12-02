Встреча в "Нормандском формате": Порошенко сделал резкое заявление [ Редактировать ]
Украина готова к встрече в "Нормандской формате" на уровне политических советников, на которой будет потребовать от России вернуть плененных россиянами возле Керченского пролива военных, суда Военно-морских сил ВСУ, а также открыть пролив для прохода в украинские порты судов, заявил глава Украинского государства Петр Порошенко, сообщает пресс-служба президента.
"Это предложение предварительно было согласовано со мной как президентом Украины во время телефонного разговора с канцлером Германии, и мы, безусловно, примем участие во встрече Нормандского формата на уровне политических советников, на которую мы ставим срочный вопрос - требование к РФ вернуть наших военных, корабли и открыть Керченский пролив", - ответил Порошенко на вопрос, готова ли Украина к обсуждению ситуации в "Нормандской формате" на уровне советников, о котором сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
При этом он подчеркнул, что встреча сама по себе не является положительным результатом в этом деле.
"Встреча лишь инструмент, а не результат. Мы требуем - прекратите нарушать международное право, потому что все, что произошло является грубым нарушением международного права и может иметь дальнейшие последствия", - подчеркнул глава государства.
Президент также отметил, что РФ должна отвести свои войска, которые находятся на российско-украинской границе, убрать из Азовского моря большое количество военных кораблей. Именно поэтому, по словам Порошенко, в украинских приграничных областях с Россией был введено военное положение.
"И мы будем рады остановить закон о военном положении, когда состоится деэскалация ситуации", - подчеркнул президент Украины.
25 ноября российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик. В связи с этим в 10 областях Украины было введено военное положение.
Накануне Порошенко назвал количество вооружения России на границе с Украиной.
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