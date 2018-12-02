В Днепре на перекрестке вспыхнула фура [ Редактировать ]
2 декабря в Днепре на перекрестке Криворожского шоссе с одноименной улицей загорелась фура. На борьбу с огнем моментально направили спасателей 5-й пожарной спасательной части ГСЧС.
Об этом сообщает "Информатор".
Предварительно известно, что фуру водитель припарковал на обочине. Мужчина прокачал топливную систему, после чего завел мотор. Кабина в момент наполнилась дымом и через несколько минут вспыхнул огонь.
Спасатели сразу же принялись тушить горящую машину. На борьбу с огнем у них ушло около десяти минут. Происшествие обошлось без пострадавших, однако кабина напрочь выгорела и фура вряд ли подлежит восстановлению. Общая площадь пожара составила около 4 м². Все детали и обстоятельства инцидента в дальнейшем будут выяснять правоохранители.
Ранее мы сообщали, что в Тернополе из окна горящего дома выпрыгнул мужчина.
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