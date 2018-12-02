Как избавиться от изжоги: полезные продукты [ Редактировать ]
Изжога - это жжение в горле и за грудиной, которое вызвано попаданием желудочного сока в пищевод. Каждому человеку хоть бы раз в жизни приходилось сталкиваться с этим неприятным явлением, а некоторые и вовсе регулярно от него страдают. О продуктах, которые помогают облегчить ее симптомы, пишет "Сегодня".
Папайя
Этот экзотический фрукт содержит специальный фермент папаин, который способствует пищеварению. Он предотвращает расстройство желудка, избавляет от тошноты и купирует изжогу.
Сок алоэ-вера
Один из самых эффективных способов лечения изжоги - сок алоэ, который славится своими противовоспалительными и успокаивающими свойствами. Особенно в том случае, если изжога вызвана гастритом или язвенной болезнью.
Банан
Бананы - замечательное средство от изжоги. Они обволакивают стенки пищевода, тем самым снимая раздражение. А ферменты, которые в них содержатся, способствуют пищеварению и улучшают работу кишечника.
Овсяная каша
Овсянка - блюдо на все случаи жизни, в том числе при изжоге. В ней мало жира, много волокон, она успокаивает желудок. Овсяную кашу можно чередовать с рисовой, пшенной и гречневой.
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