Волшебный Киев зимой: самые красивые фото [ Редактировать ]
Зима в 2018 году выдалась очень пунктуальной - 1 декабря выпал снег.
Перед такой картиной не устоит даже тот, кто не очень любит фотографировать, а очаровательные фото получились даже на самую простенькую камеру смартфона.
Фотографии зимней сказки публикует "Информатор".
Не обязательно быть профессионалом, чтобы видеть прекрасное в мелочах.
Ранее мы писали, что по Украине "ударят" морозы.
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