Зима в 2018 году выдалась очень пунктуальной - 1 декабря выпал снег.

Перед такой картиной не устоит даже тот, кто не очень любит фотографировать, а очаровательные фото получились даже на самую простенькую камеру смартфона.

Фотографии зимней сказки публикует "Информатор".

Не обязательно быть профессионалом, чтобы видеть прекрасное в мелочах.

Ранее мы писали, что по Украине "ударят" морозы.