Во Львове правоохранители задержали 26-летнего водителя-иностранца, совершившего ДТП с тремя транспортными средствами.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции во Львовской области.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля OPEL Astra, 26-летний студент-иностранец, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf под управлением 63-летнего львовянина, который, в свою очередь, совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ 2108", припаркованным на обочине. В результате ДТП водитель Volkswagen получил телесные повреждения и был госпитализирован в нейрохирургическое отделение больницы с диагнозом: открытая черепно-мозговая травма и субарахноидальное кровоизлияние. Водитель OPEL Astra и двое его пассажиров, студенты-иностранцы в возрасте 21 и 23 года, также были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. У всех троих врачи предварительно диагностировали состояние алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили: "Открытое уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Совершение данного правонарушения наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Водитель автомобиля OPEL Astra задержан в порядке ст.208 УПК Украины".

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