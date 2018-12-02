2 декабря в Днепре на улице Юрия Кондратюка грузовик Mercedes Benz прицепом зацепил билборд. От удара рекламный щит сложился пополам и повис на основании.

Об этом сообщает "Информатор".

Предварительно, со слов патрульных, известно, что грузовик ехал по встречной полосе движения в сторону Набережной Заводской, как прицеп зацепил стоящий на разделителе.

От удара конструкция согнулась пополам и повисла на основании. Повезло, что в этот момент рядом не было ни проезжающих мимо автомобилей, ни пешеходов, поэтому происшествие обошлось без пострадавших. Патрульные, прибыв на место, составили на водителя грузовика протоколы по двум статьям: часть 1 статья 122 и статья 124 КУоАП - нарушение правил дорожного движения, вызвавшее повреждение дорожных сооружений или другого имущества.

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