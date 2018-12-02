Европейские рождественские десерты отличаются большим количеством пряностей, которые отлично согревают зимой. В них много орехов, сливок, меда, сухофруктов, шоколада, корицы, гвоздики, имбиря и мускатного ореха. Три рецепта публикует "Сегодня".

Немецкий штоллен

Штоллен - любимая в Германии рождественская выпечка, которая своей формой и белым цветом должна была напоминать завернутого в пеленки Христа-младенца.

Ингредиенты:

- 750 г муки

- 125 г сахара

- 250 мл молока

- 350 г сливочного масла

- 80 г дрожжей

- 2 ч.л. сахара

- 1 пакетик ванильного сахара

- 150 г коричневого изюма

- 150 г желтого изюма

- 150 г темного изюма

- 6 ст.л. рома

- 100 г очищенного рубленого миндаля

- 50 г горького молотого миндаля

- 100 г апельсиновых цукатов

- 100 г лимонных цукатов

- цедра 1/2 лимона

- 1/4 ч.л. молотого кардамона

- 1/4 ч.л. молотого имбиря

- 1/4 ч.л. соли

- 75 г растопленного сливочного масла для смазывания

- 1/2 стакана сахарной пудры для посыпки

Рецепт приготовления:

- Изюм промыть, залить ромом и оставить на час.

- Дрожжи растереть с 2 ч.л. сахара до получения однородной жидкой массы. Оставить на 10 минут, чтобы они слегка вспeнились.

- Просеять муку, смешать с сахаром и солью.

- Развести дрожжи теплым молоком и влить в муку. Замесить густое тесто, добавить специи и ванильный сахар.

- Постепенно добавляя масло комнатной температуры, хорошо вымесить, чтобы тесто стало гладким и мягким.

- Обсушить изюм. Цукаты мелко порубить, смешать с изюмом. Добавить рубленый миндаль. Посыпать все 2 ст.л. муки и перемешать - так смесь равномерно распределится в тесте.

- Добавить сухофрукты в тесто и еще немного помесить.

- Сформировать из теста шар, положить в миску, накрыть пленкой и поставить в тепло на полчаса.

- Обмять тесто и снова оставить подходить на 45-50 минут.

- Разделить тесто на 2 части, сформировать из каждой продолговатый хлеб, ребром ладони или скалкой сделать продольное углубление, разделив тесто в соотношении 2:1. Свободно, не прижимая, загнуть меньшую часть на большую, чтобы получилась ступенчатая складка - типичная форма для штоллена.

- Переложить сформированные штоллены на застеленный бумагой для выпечки противень, накрыть и оставить на 30 минут.

- Разогреть духовку до 190 С.

- Выпекать штоллены 70-90 минут. Если верх начнет сильно темнеть, прикрыть фольгой.

- Готовые штоллены достать из духовки и сразу же смазать растопленным сливочным маслом.

Готовый штоллен может храниться две-три недели - так он станет только вкуснее. Полностью остудите его, пропитайте коньяком и заверните в пергаментную бумагу. Держите в темном прохладном месте, раз в неделю смазывая кисточкой, смоченной в алкоголе. На Рождество достаньте штоллен из пергамента и обильно присыпьте сахарной пудрой.

Английский фруктовый кекс

Фруктовый кекс на Новый год и Рождество готовится с очень большим количеством орехов и сухофруктов. Перед подачей он должен настояться в течение нескольких недель, поэтому кекс всегда готовят заранее.

Для теста:

- 4 яйца

- 200 г сливочного масла

- 150 г светло-коричневого и 50 г темно-коричневого сахара

- 250 г муки

- 50 г молотого миндаля

- 1/2 ч.л. смеси пряностей (мускатный орех, корица, гвоздика)

Для смеси сухофруктов:

- 200 г светлого изюма

- 200 г темного изюма

- 150 г вяленой клюквы

- 150 г вяленой вишни

- 100 г лимонных цукатов

- 100 г апельсиновых цукатов

- 100 г цукатов из дыни

- алкоголь для пропитки

Рецепт приготовления:

- Изюм промыть и замочить на ночь в 100 мл рома или коньяка.

- Отмерить муку. Из этого количества отделите столовую ложку и обвалять отдельно цукаты и изюм.

- Размягченное масло взбить с двумя видами сахара. Добавить по одному яйца, каждый раз хорошо взбивая.

- Всыпать муку и тщательно размешать миксером. Добавить пряности и миндаль, еще перемешать. Всыпать сухофрукты, аккуратно перемешать ложкой.

- Выложить тесто в форму, смазанную маслом и присыпанную мукой. В середине сделать углубление, чтобы после поднятия поверхность кекса была ровной.

- Выпекать кекс в разогретой до 150 С духовке около 2 часов. Вынуть из духовки. Пропитать горячий кекс рюмкой алкоголя.

- Остудить, завернуть в пергаментную бумагу и хранить в прохладном месте 2 недели, время от времени смазывая поверхность алкоголем. Готовый кекс можно покрыть слоем марципана или мастики.

Французское рождественское полено

Этот бисквитный рождественский рулет - уникальный способ перенести в современную жизнь средневековую традицию сжигания перед Рождеством специально выбранного ритуального бревна.

Ингредиенты:

- 200 г темного шоколада

- 250 г самого мелкого сахара

- 250 мл сливок жирностью 30%

- 250 мл свежего апельсинового сока

- 25 г какао-порошка

- 3-4 яйца

- 75 г муки

- 75 г апельсиновых цукатов

- красная смородина и листья лайма

Рецепт приготовления:

- Отделить белки от желтков, желтки смешать со 100 г сахара, взбить миксером в пышную светлую массу. Просеять в желтковую смесь муку и какао. Взбить в крепкую пену белки, ввести в тесто в три приема, аккуратно перемешивать.

- Застелить прямоугольный противень листом бумаги для выпечки, налить на нее тесто. Выпекать в разогретой до 220 С духовке 8-10 минут.

- Для сиропа смешать в сотейнике оставшийся сахар и апельсиновый сок. Помешивая, довести до кипения, варить 3 минут. Снять сироп с огня и полностью остудить.

- Готовый бисквит аккуратно перевернуть на решетку, снять бумагу. Накрыть бисквит полотенцем.

- Для крема поставить пустую миску в морозильную камеру на 15 минут. Довести до кипения 150 мл сливок, добавить мелко порубленный шоколад, растопить и немного остудить. В охлажденной миске взбить оставшиеся - -сливки в крутую пену. Аккуратно смешать шоколадную массу и сливки.

- Положить бисквит на большой кусок пищевой пленки и равномерно пропитать апельсиновым сиропом. На бисквит выложить чуть больше трети крема, посыпать нарезанными цукатами. Помогая себе пленкой, свернуть бисквит в рулет по длинному краю. Завернуть в пленку, положить в холодильник на 2 часа.

- Отрезать 2 кружка бисквита и с помощью крема приклеить на рулет, как будто это срезы веток. Остальную поверхность рулета покрыть оставшимся кремом. Делая бороздки вилкой, изобразить из крема кору. Украсить листьями лайма и ягодами смородины.

В отличие от штоллена и фруктового кекса, этот десерт не требует выстаивания.

Ранее мы писали, какие десерты можно приготовить в пост.