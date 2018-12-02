2 декабря в Днепре на перекрестке улиц Воскресенской и Староказацкой не поделили дорогу два автомобиля. С места аварии водителя и пассажира Nissan забрала "скорая".

Об этом сообщает "Информатор".

На перекрестке Octavia буквально протаранила Micra в правый бок, отчего иномарку развернуло в противоположном направлении.

Изначально за медицинской помощью никто из участников аварии не обратился, однако позже женщина с ребенком из Nissan все же попросили вызвать "скорую". Происшествие обошлось без серьезных травм, в городскую больницу их направили на обследование. Движение на перекрестке Воскресенской и Староказацкой не затруднено: на обоих улицах занят правый ряд. На месте работает патрульный экипаж, ожидается приезд следователя по ДТП. Все детали и обстоятельства инцидента будут выясняться.

Ранее сообщалось, что в Днепре грузовик сломал билборд.