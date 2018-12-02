Президент посмертно наградил орденом актрису Поплавскую [ Редактировать ]
Президент Петр Порошенко наградил посмертно орденом За заслуги ІІІ степени известную актрису, которая погибла в ДТП, Марианну Поплавскую.
Об этом говорится в тексте указа президента №404 /2018.
Всего наградили орденом За заслуги ІІІ степени наградили 25 украинцев "за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд".
20 октября 2018 года автобус, на котором артисты возвращались из Львова в Киев, въехал в грузовик. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением, его задержали, открыто уголовное дело. В аварии погибла Поплавская.
по теме
В Днепре грузовик сломал билборд
От удара рекламный щит сложился пополам и повис на основании
В Запорожье в жутком ДТП пострадали дети
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия
В Киеве перевернулся автомобиль популярной службы такси
Машина перевернулась на бок и перегородила две полосы проспекта
В Днепре автокран раздавил автомобиль с человеком
На месте работали экипажи патрульной полиции, спасатели, врачи скорой помощи и следователи