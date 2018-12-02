Президент Петр Порошенко наградил посмертно орденом За заслуги ІІІ степени известную актрису, которая погибла в ДТП, Марианну Поплавскую.

Об этом говорится в тексте указа президента №404 /2018.

Всего наградили орденом За заслуги ІІІ степени наградили 25 украинцев "за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд".

20 октября 2018 года автобус, на котором артисты возвращались из Львова в Киев, въехал в грузовик. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением, его задержали, открыто уголовное дело. В аварии погибла Поплавская.