Українських моряків у Москві хоче відвідати уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова. Вона заявила, що планує провести з цього питання переговори.

На своїй сторінці у Facebook омбудсмен також повідомила, що у бранців Лефортовського СІЗО побували представники московської Суспільної спостережної комісії. Запевняють, що умови утримання - задовільні.

Ще троє моряків наразі проходять лікування в "Матросской Тишине".