Денисова домагатиметься зустрічі з військовополоненими моряками у Москві [ Редактировать ]
Українських моряків у Москві хоче відвідати уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова. Вона заявила, що планує провести з цього питання переговори.
На своїй сторінці у Facebook омбудсмен також повідомила, що у бранців Лефортовського СІЗО побували представники московської Суспільної спостережної комісії. Запевняють, що умови утримання - задовільні.
Ще троє моряків наразі проходять лікування в "Матросской Тишине".
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