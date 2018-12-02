Україна скасує воєнний стан за умови деескалації ситуації, яку спричинила російська агресія. Про це президент Порошенко заявив в інтерв'ю "Франс 24". Глава держави також наголосив, що готовий до зустрічі в "Нормандському форматі" на рівні політичних радників.

Пропозицію президент уже погодив у телефонній розмові з канцлером Німеччини. Україна вимагатиме від Росії звільнити наших моряків, розблокувати Керченську протоку, повернути кораблі та відвести війська від українського кордону.

Петро Порошенко також наголосив, що хотів обговорити ситуацію з моряками у телефонній розмові з Путіним, але він дзвінок проігнорував.