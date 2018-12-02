Тимчасове затишшя на Донбасі: як військовослужбовці облаштовують свій побут? [ Редактировать ]
На передовій, уперше за тривалий час, повна тиша. Принаймні станом на 18 годину бойовики не зробили жодного пострілу в бік українських військових. Наші армійці перебувають у повній готовності до будь-яких ситуацій та, користуючись тимчасовим затишшям, облаштовують побут. Наша військова кореспондентка Ірина Баглай побувала на позиціях у Луганській області.
Завжди напоготові, заряджений кулемет - гордість піхотинців на цій позиції.
"Крупнокаліберний кулемет НСВТ. Він взагалі застосовується, як зенітний кулемет командира танка", - розповідає Владислав, військовослужбовець ЗСУ.
Модифікована волонтерами зброя ніколи не підводить. Владислав із захватом розповідає про переваги кулемета. Головна, що тривалість безперебійної стрільби значно збільшилася.
"Короба по 50 штук у ленті, але якщо можна скріпити більше - ДШКа не витримував такого температурного навантаження. Плюс вага і простота", - говорить Владислав, військовослужбовець ЗСУ.
Чи не щоночі з нього піхотинці відбивають бажання противника атакувати.
"Коли група заходить, 8 чоловік розподіляється на дві по чотири. Починають провокаційний вогонь, хвилюючий вогонь з підствольних. Він якщо не прицільний, вони сподіваються, щоб ми всю увагу приділили цій хвилюючий групі, а інша - виконує свої задачі", - розповідає Владислав, військовослужбовець ЗСУ.
На нульовому рубежі, попри обстріли, піхотинцям вдалося створити домашній затишок. Підземна хатка зведена власноруч із любов'ю, - каже Сергій.
"Кирпич, пісок, глина і руки бійців. Збудували з нуля. Побілили, щоб це було естетично, щоб було приємно військовослужбовцям", - говорить Сергій, військовослужбовець ЗСУ.
Грубка-мазанка дає можливість економити дрова, по-хазяйськи пояснює Сергій. На фронт він пішов, лишаючись діючим головою сільради. Громадою керує дистанційно. Порядок намагається підтримувати й на передовій. У бліндажі бійці мають навіть бібліотеку.
"Бібліотеку збирали по старому селу. Де закинуті хати знайшли бібліотеку. В одній хаті криша була розбита, дощем заливало".
Для колишнього вчителя інформатики справжньою несподіванкою стала знахідка - біографія Сократа. У мирному житті він її не встиг дочитати.
"Повість його юних літ, як він повстрічав своє перше кохання. Гадки не мав, що колись ту саму книжку побачу на війні в розбитій хаті. Ми зайшли, а вона перед ногами лежить", - розповідає Сергій, військовослужбовець ЗСУ.
Та головною гордістю бійців є лазня, зведена теж власноруч.
"Душова тут кімната, парилка. Тут бійці паряться, виходять обмиваються. Бочка стоїть, утеплена з водою. Можна побритися, помитися".
З матеріалами допомогли волонтери. Зводити та облаштовувати приміщення доводилося й під кулями, та головне - бажання навіть у нелюдських умовах почуватися людиною.
"Фронт фронтом, а людина має відчувати, що вона людина".
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