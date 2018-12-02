У Тбілісі затримали українців через підозру у незаконному придбанні зброї [ Редактировать ]
У Тбілісі затримали шістьох громадян України. Їх звинувачують у незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових речовин.
За даними грузинського МВС, спецоперацію провели в готельному комплексі "Альянс", де підозрювані мешкали з 27 листопада. Серед затриманих - грузинський військовий Лука Чхетія, який воював на Донбасі. Він збирався взяти участь в акції протесту опозиції. До нього з обшуком прийшла поліція, яка вилучила зброю.
За даними ЗМІ, українців звинувачують у допомозі в підготовці диверсій під час протестів. В українському МЗС заявили: дані ще перевіряють.
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