ЕС вводит новые правила пересечения границы с 2019 года [ Редактировать ]
С 2019 года людей, въезжающих на территорию Евросоюза, будет проверять специальный робот. Речь идет о компьютерной программе с анимационным изображением полицейского, который будет проверять все документы, включая визу, загранпаспорт и доказательства финансовой состоятельности.
Машина оснащена своеобразным детектором лжи, который позволит ей анализировать ответы человека и определять, говорит ли он правду.
В случае успешного прохождения такого своеобразного собеседования, человек не будет подвергаться контролю со стороны сотрудников пограничной службы. В противном случае ему предстоит пройти полную процедуру пограничного и таможенного контроля.
В следующем году данная программа будет запущена в тестовом режиме на отдельных пограничных участках вдоль внешней границы ЕС, в частности, в Литве, Венгрии и Греции.
Новая компьютерная система пограничного контроля направлена на выявление в большом потоке въезжающих лиц нелегальных мигрантов и людей, связанных с криминальным миром.
Ранее сообщали, что в Украине также вводят новые правила пересечения границы.
по теме
Украину ждут в ЕС и НАТО - президент Словакии
Процесс реформ, которые необходимо осуществить на пути к членству Украины в этих международных объединениях, является сложным
Рада поддержала курс на членство в ЕС и НАТО
В четверг, 22 ноября, на заседании Верховная Рада приняла проект закона № 9037
Ситуация в Азовском море: в ЕС сделали заявление
Евросоюз планирует принять "целевые меры" в связи с ситуацией в Азовском море
Новые правила пересечения границы с 1 января: что нужно знать
Кабинет министров принял ряд изменений в правила оформления визы для посещения Украины
Невероятная цифра: сколько денег пересылают домой украинские заробитчане
Трудоустроенные за рубежом граждане Украины пересылают домой крупные суммы денег