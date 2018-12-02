С 2019 года людей, въезжающих на территорию Евросоюза, будет проверять специальный робот. Речь идет о компьютерной программе с анимационным изображением полицейского, который будет проверять все документы, включая визу, загранпаспорт и доказательства финансовой состоятельности.

Машина оснащена своеобразным детектором лжи, который позволит ей анализировать ответы человека и определять, говорит ли он правду.

В случае успешного прохождения такого своеобразного собеседования, человек не будет подвергаться контролю со стороны сотрудников пограничной службы. В противном случае ему предстоит пройти полную процедуру пограничного и таможенного контроля.

В следующем году данная программа будет запущена в тестовом режиме на отдельных пограничных участках вдоль внешней границы ЕС, в частности, в Литве, Венгрии и Греции.

Новая компьютерная система пограничного контроля направлена на выявление в большом потоке въезжающих лиц нелегальных мигрантов и людей, связанных с криминальным миром.

Ранее сообщали, что в Украине также вводят новые правила пересечения границы.